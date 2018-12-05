2018-12-05T11:06:44+03:00
Происшествия

Во вторник в Калининграде сбили двух пешеходов

Виктор Сергеев
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..Фото: Госавтоинспекция
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Во вторник, 4 декабря, в Калининграде под колеса машин попали два пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

На Московском проспекте водитель «Ауди», выезжая с территории АЗС, сбил 21-летнюю девушку. В результате наезда она получила травмы.

Еще один наезд на пешехода зарегистрирован на ул. Черняховского. Там под колеса «Мерседеса» попала 54-летняя женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП она получила травмы.

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