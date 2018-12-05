Полуфинал первенства России по волейболу среди девушек завершился в Калининграде
Калининградский дворец спорта «Янтарный» принял соревнования команд девушек Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Путевки в финал национального первенства спортсменок не старше 16 лет разыграли команды из Архангельской, Мурманской, Ленинградской, Вологодской, Калининградской, Тверской, Ярославской областей и республики Карелия.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши девушки в 6 из 7 матчей не проиграли ни одной партии, а поражение от команды из Череповца не позволило нашим девушкам выиграть общий зачет.
Однако, калининградки квалифицировались в финальный турнир, который состоится весной.