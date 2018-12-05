2018-12-05T11:10:03+03:00
Спорт

Полуфинал первенства России по волейболу среди девушек завершился в Калининграде

Соревнования проводили на малой арене Дворца спорта «Янтарный»
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: министерство спорта Калининградской области
Изменить размер текста:

Калининградский дворец спорта «Янтарный» принял соревнования команд девушек Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Путевки в финал национального первенства спортсменок не старше 16 лет разыграли команды из Архангельской, Мурманской, Ленинградской, Вологодской, Калининградской, Тверской, Ярославской областей и республики Карелия.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши девушки в 6 из 7 матчей не проиграли ни одной партии, а поражение от команды из Череповца не позволило нашим девушкам выиграть общий зачет.

Однако, калининградки квалифицировались в финальный турнир, который состоится весной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб