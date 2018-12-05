2018-12-05T11:14:22+03:00
Общество

Калининградская область вошла в число лидеров по среднесуточному надою молока

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Калининградская область вошла в число российских регионов-лидеров по среднесуточному надою молока. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

В области надой на одну фуражную корову в сутки в сельскохозяйственных организациях региона составляет 19,6 килограмма, что является одним из лучших показателей в России. В среднем по стране надой молока на одну корову за сутки в сельхозорганизациях составил 14,5 килограмма

Лидерами среди регионов по среднесуточному надою молока являются сельхозорганизации Ленинградской, Калужской, Кировской, Белгородской, Калининградской и Владимирской областей, Краснодарского края, а также республик Крым и Карелия.

В региональном Минсельхозе отметили, что с начала года в сельскохозяйственных организациях региона произведено более 90 тысяч тонн молока.

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