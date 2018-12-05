2018-12-05T11:15:30+03:00
Общество

Госпиталю Балтийского флота в Калининграде подарили 800 книг

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Коллекция книг детективного жанра была передана Военно-морскому клиническому госпиталю Балтийского флота в Калининграде.

- К сожалению, в последнее время мы практически не имеем новых поступлений литературы, а ведь интересные увлекательные книги сопутствуют выздоровлению, - считает заведующая местной библиотекой Нина Тукаленко. - У нас лечатся и молодые люди, и отставники – очень много читателей. Одно время люди стали отдавать предпочтение электронным книгам, но в последние годы вновь вернулись к обычным, и это радует. Книгу нужно держать в руках, посмотреть, это особое ощущение.

Все 800 книг в госпиталь передал из своей личной библиотеки основатель АВТОТОР Владимир Щербаков, который также является соучредителем Балтийского православного благотворительного фонда. Напомним, на днях свыше двух тысяч томов классической литературы, сказок народов мира и фантастики из библиотеки Владимира Щербакова были переданы Православной гимназии Калининграда.

- Подарок Владимира Ивановича оказался для нас очень кстати, - признается Нина Тукаленко. - Я даже не успела выставить в зал все книги, а читатели уже выстроились за ними в очередь. Спасибо большое!

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