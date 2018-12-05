2018-12-05T11:29:17+03:00
Общество

В Калининграде отключено электричество на десяти улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде до 13 часов отключено электричество на ул. Дзержинского 108-116, 126-128, ул. Типографская 1-7, 2-12, ул. М-ра Козенкова 1-9, 2-4, 7а, 8-8в, 10-18, 11-11а, 13-19, ул. Черниговская 26-70, 39-57, ул. З. Космодемьянской 29-31, 30-38, 31а, 37-49а, 38а, 38б. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.

До 18 часов света не будет на пл. Василевского,2; ул. 9 Апреля 50а, 60-70, 70а; ул. Пионерской 11-13, 26а, 28а; ул. Боткина 2, 2а, 8; ул. Рижская 14.

До 17 часов не будет холодной воды на Свердлова 3-25, 27 (школа № 13), 29-33 и на Московском пр-те 201-201а, 203а.

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