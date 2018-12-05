2018-12-05T12:23:16+03:00
Общество

Калининградская область получит 7 млн рублей на поддержку добровольческого движения

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Калининградская область победила в конкурсе «Регион добрых дел». За это регион получит из федерального бюджета около 7 млн рублей, которые будут направлены на дальнейшее развитие и поддержку добровольческого движения, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Я благодарю всех волонтеров, кто без преувеличения делает своими добрыми делами мир лучше. Это большая ответственность – ведь с того момента, как вы впервые помогли кому-то, вы гордо несете звание добровольца. Быть добровольцем – это значит не только иметь большое сердце, но и постоянно находить в себе силы помогать и быть примером для окружающих, - сказал губернатор Антон Алиханов.

В пресс-службе правительства добавили, что полученные деньги пойдут на усиление работы регионального ресурсного центра волонтерства, в том числе в части проведения обучающих программ для добровольцев.

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