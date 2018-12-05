2018-12-05T12:51:05+03:00
Общество

В Зеленоградске на месте будущего аквапарка провели геолого-изыскательские работы

На 2019 год запланирована разработка проекта здания
Александр КАТЕРУША
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Геолого-изыскательские работы на территории будущего аквапарка.Геолого-изыскательские работы на территории будущего аквапарка.Фото: Администрация Зеленоградска
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В Зеленоградске на территории будущего развлекательного комплекса «Море», фишкой которого станет большой крытый аквапарк, начали работы по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим исследованиям. Как сообщает администрация Зеленоградска, они уже дали положительные результаты

Уже пробурили 18 скважин и установили, что плотные слои грунта залегают на глубине 8 - 8,5 метра. Специалисты инвестиционной компании считают, что полученные результаты подтверждают их первоначальные планы и расчеты.

Инвестор планирует разработать проект, пройти согласование и экспертизу проектной документации в 2019 году.

Развлекательный комплекс «Море» будет включать крытый аквапарк (летом должна функционировать открытая водная зона), гостиницу, спортзал, крытый картодром, ледовый каток.

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