2018-12-05T13:17:23+03:00
Происшествия

ДТП на ул. Дзержинского: Фура парализовала движение

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде в среду 5 декабря, случилось ДТП на ул. Дзержинского в районе пересечения с ул. Черниговской. Как сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области», в соцсетях, где опубликовали фото аварии, столкнулись грузовик и микроавтобус.

В результате ДТП фура марки «Рено» парализовала движение по ул. Дзержинского.

Автомобилисты сообщают об образовавшемся заторе.

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