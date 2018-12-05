ДТП на ул. Дзержинского: Фура парализовала движение

5 Дек. 13:11 2018-12-05T13:17:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в среду 5 декабря, случилось ДТП на ул. Дзержинского в районе пересечения с ул. Черниговской. Как сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области», в соцсетях, где опубликовали фото аварии, столкнулись грузовик и микроавтобус.

В результате ДТП фура марки «Рено» парализовала движение по ул. Дзержинского.

Автомобилисты сообщают об образовавшемся заторе.