С начала года из калининградских магазинов изъяли более трех тонн некачественной мясной продукции
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С начала 2018 года в Калинингрсдкой области проверили 156 магазинов, торгующих мясной продукцией и 65 предприятий – изготовителей.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в результате проверок было изъято 124 партии некачественной мясной продукции весом более трех тонн. Вся продукция была утилизирована.
За продажу и изготовление некачественной мясной продукции Роспотребнадзор вынес 219 постановлений о назначении наказания в виде административных штрафов на общую сумму 1,5 млн. рублей.