5 Дек. 13:33 2018-12-05T13:35:32+03:00

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С калининградского дальнобойщика потребовали 930 тысяч за испорченные при перевозке фрукты. Об этом сообщает пресс-служба Светлогорского городского суда.

Летом 2017 году мужчина перевозил на фуре «МАН» груз фруктов из Санкт-Петербурга в Челябинск. В процессе перевозки должен был соблюдаться температурный режим +14 градусов, однако при выгрузке фруктов в Челябинске, выяснилось, что температура в кузове была +30 градусов.

Так как вся партия фруктов испортилась, компания-перевозчик выплатила владельцу груза более 900 тысяч рублей - именно во столько оценили стоимость поврежденного товара. Теперь эти деньги компания пытается взыскать с водителя.