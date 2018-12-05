2018-12-05T13:39:29+03:00
Общество

В Калининграде уголовник жестоко избил свою 33-летнюю сожительницу

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В полицию обратились сотрудники полиции, которые сообщили, что из квартиры на улице Коммунистической доставили избитую 33-летнюю женщину.

Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали сожителя пострадавшей – ранее неоднократно судимого 28-летнего калининградца. По предварительным данным, в ходе совместного распития спиртного сожители поругались и началась драка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», задержанному сожителю грозит до трех лет лишения свободы.

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