2018-12-05T13:47:43+03:00
Общество

В Калининграде оштрафовали 147 водителей, которые не уступили дорогу пешеходам

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В региональном управлении ГИБДД подвели итоги двухнедельного профилактического мероприятия «Пешеход – на переход».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, за две недели инспекторы ДПС выявили 441 нарушение ПДД, допущенных пешеходами. 147 водителей оштрафовали за то, что они не уступили дорогу пешеходам. Кроме этого, 63 пешехода привлекли к ответственности за то, что они не использовали световозвращающие элементы в темное время суток.

Отметим, что по данным ГИБДД, за минувшие две недели в Калининградской области произошло 19 ДТП с участием пешеходов.

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