2018-12-05T14:17:35+03:00
Происшествия

В ДТП в Малом Исаково пострадал водитель «Фольксвагена»

На легковушку упал борт с проезжающего мимо грузовика.
Виктор Сергеев
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..Фото: Госавтоинспекция
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Стали известны подробности ДТП, в котором на «Фольксваген» упал борт с грузовика.

Как сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, во время движения грузовика произошло открытие переднего левого борта, который упал на движущийся во встречном направлении «Фольксваген».

В результате дорожного инцидента 34-летни водитель легковушки получил травмы.

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