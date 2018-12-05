В ДТП в Малом Исаково пострадал водитель «Фольксвагена»

СЕГОДНЯ 14:16 2018-12-05T14:17:35+03:00

На легковушку упал борт с проезжающего мимо грузовика.

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности ДТП, в котором на «Фольксваген» упал борт с грузовика.

Как сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, во время движения грузовика произошло открытие переднего левого борта, который упал на движущийся во встречном направлении «Фольксваген».

В результате дорожного инцидента 34-летни водитель легковушки получил травмы.