В ДТП в Малом Исаково пострадал водитель «Фольксвагена»
На легковушку упал борт с проезжающего мимо грузовика.
.Фото: Госавтоинспекция
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Стали известны подробности ДТП, в котором на «Фольксваген» упал борт с грузовика.
Как сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, во время движения грузовика произошло открытие переднего левого борта, который упал на движущийся во встречном направлении «Фольксваген».
В результате дорожного инцидента 34-летни водитель легковушки получил травмы.