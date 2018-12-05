В Калининградской области структуры Минобороны задолжали энергетикам 241 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:03 2018-12-05T15:03:47+03:00

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В Калининградской области организации, осуществляющие поставку ресурсов для нужд Минобороны РФ, задолжали за электроэнергию 241 млн рублей. Об этом сообащет пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

Самая большая задолженность у АО «Оборонэнергосбыт» - 101,6 млн рублей. При этом, бывший гарантирующий поставщик Минобороны РФ сейчас находится в стадии банкротства.

Более 22 млн рублей задолжало за электричество АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», 12,7 млн рублей за свет должно ООО «Главное управление жилищным фондом», отметили в «Янтарьэнергосбыте».

В компании заявляют, что если структуры Минобороны не погасят задолженность, энергетики уже с 11декабря могут ограничить поставки электричества на объекты, не связанные с несением военной службы.