В Калининграде уголовник угрожал школьникам ножом

СЕГОДНЯ 15:10 2018-12-05T15:12:31+03:00

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В Калинниграде полицейские задержали мужчину, который угрожал ножом школьникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Гайдара. По словам 22-летнего ранее судимого калининградца, он сделал замечание шумной группе подростков, однако молодые люди якобы стали над ним насмехаться.

- Мужчина потерял самообладание, достал из кармана нож и стал им размахивать, высказывая при этом угрозы убийством, - сообщили в полиции.

На него завели уголовное дело по статье «Угроза убийством». Санкция й статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.