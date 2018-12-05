2018-12-05T15:20:01+03:00
Общество

В Калининградской области более 4,5 тысяч одиннадцатиклассников написали итоговое сочинение

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В среду, 5 декабря, более 4,5 тысяч одиннадцатиклассников в Калининградской области выполнили допускную работу к единому государственному экзамену. Об этом сообащет пресс-служба регионального министерства образования.

Выпускники писали сочинения на следующие темы: «Как вы понимаете выражение «достойный сын своего отца»?», «Без чего любые мечты бесплодны?», «Согласны ли вы со словами А.И. Солженицына: «Не наказывая, даже не порицая злодеев – мы тем самым из-под новых поколений вырываем всякие основы справедливости»?», «Что такое вечная тема в искусстве?» и «Есть ли разница между жестокостью и суровостью?».

- Учащиеся, получившие неудовлетворительный результат «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие сочинение по уважительным причинам, смогут написать его в дополнительные сроки – 6 февраля и 8 мая 2019 года, - отметили в региональном министерстве образования.

Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вузы, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его повторно.

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