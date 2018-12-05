2018-12-05T15:23:36+03:00
Дом. Семья

Опубликовано первое фото орангутана, который родился в Калининградском зоопарке

Также зоологи определили пол малыша
Александр КАТЕРУША
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Нонна и новорожденный малыш.Нонна и новорожденный малыш.Фото: предоставлено зоопарком
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Определен пол орангутана, который родился в Калининградском зоопарке в конце ноября. Как сообщает пресс-служба зоопарка, это самец. Имя детенышу еще не дали.

В группе «Калининградский зоопарк» в социальных сетях впервые опубликовали фото новорожденного. На снимке, который сделан через смотровое стекло в Тропическом доме обезьян, видно как бережно мама Нонна держит сына. И только посмотрите в ее глаза, полные любви и счастья!

Со временем, когда Нонна и детеныш окрепнут, зоологи планируют объединить семейство. Сейчас же отца Бенджамина содержат отдельно. Пока в Тропическом доме действует режим повышенной тишины.

Напомним, родителями стала пара Нонна и Бенджамин. Случай уникальный – последний раз орангутаны приносили потомство в нашем зоопарке более 20 лет назад, и тогда мать Сипора не смогла самостоятельно выкормить детеныша, этим занялись сотрудники зоопарка.

Сейчас же все идет хорошо. Нонна сама выкармливает малыша, который чувствует себя прекрасно.

Нонна и ее первый сын Цезарь. Фото: предоставлено зоопарком

Нонна и ее первый сын Цезарь.Фото: предоставлено зоопарком

Фото: предоставлено зоопарком

Самка Нонна вместе с сыном Цезарем прибыли в Калининградский зоопарк в 2016 году из Московского зоопарка. Спустя несколько месяцев из зоопарка датского города Ольборг привезли самца по кличке Бенджамин 1998 г.р. Сотрудники Калининградского зоопарка провели сложную работу по объединению орангутанов с целью получения потомства.

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