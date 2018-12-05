2018-12-05T16:11:12+03:00
Общество

В Калининграде умер художник и скульптор Израил Гершбург

Прощание с ним назначено на пятницу 7 декабря
Александр КАТЕРУША
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Автопортрет. Израил Гершбург. 2003.Автопортрет. Израил Гершбург. 2003.Фото: из архива «КП»
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В Калининграде во вторник 4 декабря скончался скульптор и художник Израил Гершбург. Об этом в соцсети Facebook сообщили на странице «Литературный театр»: «Не стало Израила Гершбурга — художника, скульптора, большого друга Литературного театра».

Далее приводится цитата Альберта Михайлова: «Мой друг Гершбург. Чаще Изя, иногда Израил Матвеевич, но всегда Гершбург. Это его особенность: говорит ли, рисует ли, рассуждает ли, думает ли – всегда по-своему. Чем и раздражает тех, кто думает, как велено».

Израил Гершбург родился в 1933 году в Уфе. С семи лет жил в Ташкенте. В 1951 закончил отделение скульптуры ташкентского Республиканского художественного училища им. Бенькова, Узбекистан, СССР. В 1957 закончил факультет скульптуры Государственного художественного института Литовской ССР в Вильнюсе, Литва, СССР.

В 1960 приехал на работу в Калининград. В 1960-1980 гг. был главным художником Калининграда. Член Союза художников СССР с 1970 г., Союза художников России с 1992г. В 1992 году переехал в Израиль, в город Бат-Ям, но через 4 года вернулся в Калининград.

Одна из работ художника. "Посвящение матери". Фото: из архива «КП»

Одна из работ художника. "Посвящение матери".Фото: из архива «КП»

Участник всесоюзных республиканских конкурсов. Работы скульптора находятся в Калининграде, Мамоново, Гурьевске, Нестерове, Светлогорске и других городах.

Прощание с Израилом Гершбургом пройдет в пятницу, 7 декабря. Время и место уточняется.

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