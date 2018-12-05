2018-12-05T17:05:49+03:00
Общество

В Балтийске со дна моря поднимут затонувшую баржу

Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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На этой неделе в Балтийске подымут со дня оторванные опоры и экскаватор от затонувшей баржи. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в «Вконтакте».

Напомним, в октябре прошлого года во время буксировки в порт Калининграда у баржи оборвался трос, и судно село на мель в сотне метров от берега между памятником императрице Елизавете Петровне и городским пляжем . За это время у конструкции оторвались три опоры и экскаватор с ковшом. В результате отлива воды части от судна отнесло в район городского пляжа, обломки представляют реальную опасность для людей.

- 7 декабря при благоприятных погодных условиях со дна достанут части затонувшего судна. А на следующей неделе страховщики примут решение о буксировки самой баржи. Глава администрации Сергей Мельников заверил, что если платформа не будет удалена с побережья Балтийска, администрация обратиться с заявлением в транспортную прокуратуру, и подключит к решению вопроса министерство развития инфраструктуры Калининградской области, - говорится в сообщении администрации муниципалитета.

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