2018-12-05T17:16:00+03:00
Общество

В 2019 году в Калининграде отремонтируют 11 дворов (список)

Виктор Сергеев
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В 2019 году в Калининграде по программе «Формирование комфортной городской среды» отремонтируют 11 дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Список дворов. Фото: мэрия Калининграда

Список дворов.Фото: мэрия Калининграда

Фото: мэрия Калининграда

В рамках благоустройства во всех дворах, как минимум, отремонтируют освещение, проезды, а также установят скамейки и урны. В дополнительный перечень работ входят установка детских и спортивных площадок, обустройство автомобильных парковок, озеленение, ремонт или устройство новой дождевой канализации.

- Для того, чтобы проект благоустройства был реализован, жильцы дворовых территорий, включенных в адресный перечень, должны принять в нем финансовое участие. Размер софинансирования собственников не изменился – 5% от стоимости работ. Перечень работ для каждого конкретного двора в обязательном порядке согласуют с жильцами. В каждом из многоквартирных домов, входящих в дворовую территорию из адресного перечня, проведут собрание собственников, - заявили в пресс-службе мэрии.

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