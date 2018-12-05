Калининградского неонациста приговорили к 8 годам «строгача»
Московский гарнизонный военный суд приговорил неонациста из Калининграда к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
В 2015 году мужчина вступил в контакт с членами «Правого сектора»* и готовился выехать на Украину чтобы пройти обучение в карательных подразделениях экстремистской группировки в ходе вооруженного конфликта на востоке этой страны.
- Полученные навыки он планировал в дальнейшем использовать для совершения преступлений экстремистского и террористического характера на территории Калининградской области, - сообщили в ФСБ.
В ходе обыска в его квартире нашли и изъяли 81-мм осколочную мину образца 1939 года, компоненты для изготовления взрывчатки, оптические диски, мобильные телефоны, оружие, ножи, одежда, стикеры с различными надписями и другое имущество.
Отбывать наказание калининградец будет в колонии строгого режима.
*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.