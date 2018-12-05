2018-12-05T17:45:21+03:00
Происшествия

В Калининграде задержали банду наркоторговцев

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининградской области задержали организованную преступную группу, которая занималась продажей наркотиков. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Операцию по задержанию провели сотрудники УМВД и УФСБ при силовой поддержке бойцов СОБР «Викинг» Росгвардии провели одновременно в разных районах области.

Масштабная операция прошла при силовой поддержке бойцов СОБР «Викинг» Управления Росгвардии по Калининградской области.Полицейские и бойцы спецназа задержали шестерых активных членов группы и провели обыски по местам их жительства.

- По версии полицейских, злоумышленники осуществляли сбыт карфентанила через закладки, которые оборудовали каждый раз в новых местах на территории Калининградской области. При этом подозреваемые соблюдали меры конспирации, для связи между собой и клиентами они использовали сеть Интернет, меняли номера телефонов, а денежные расчеты вели через систему электронных платежей, - сообщили в пресс-службе УМВД.

На задержанных завели уголовные дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в крупном размере». Максимальная санкция по этой статье – 20 лет лишения свободы.

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