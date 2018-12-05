Под Гурьевском «Шевроле» врезался в дерево и опрокинулся в кювет
.Фото: Госавтоинспекция
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В Гурьевском районе в результате ДТП пострадала пожилая пассажирка «Шевроле».Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.
Авария произошла на автодороге Низовье-Константиновка. 76-летний водитель-лихач не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет, после этого врезался в дерево и опрокинулся.
В результате аварии травмы получила 63-летняя пассажирка, женщину госпитализировали в больницу.