В Гданьске судят вандалов, осквернивших кладбище советских солдат

6 Дек. 09:22 2018-12-06T10:03:49+03:00

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В Гданьске перед судом предстанут двое местных жителей, которые в августе этого года осквернили кладбище советских солдат. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

Звезды на могилах валили не юные отморозки, а горожане, одному из которых 32, а другому – и вовсе 43 года. Администрация кладбища оценила свои убытки в сумму свыше 10 тысяч злотых. Поэтому кроме обвинения в хулиганстве мужчинам вменяют еще и статью об уничтожении имущества.

Подозреваемые не признают себя виновными. Один из них не отрицает, что присутствовал при акте вандализма, но всего лишь употреблял алкоголь, а памятники якобы не разрушал. Второй и вовсе «включил дурака» - в почти буквальном смысле этого слова: утверждает, что ничего не помнит по причине имеющегося у него хронического заболевания психики. Хотя эксперты доказали, что этот поляк во время погрома был вменяем, хотя и ограниченно.

Пока вандалы остаются на свободе. Если они все же будут признаны виновными, вдобавок к наказанию за вандализм - вплоть до восьми лет лишения свободы - им придется возместить причиненный кладбищу материальный ущерб.