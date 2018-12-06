Калининградцы стали чаще ездить железной дорогой

6 Дек. 09:53 2018-12-06T09:53:00+03:00

За 11 месяцев этого года пригородные электрички и дизель-поезда перевезли почти четыре миллиона жителей области

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По информации пресс-службы Калининградской железной дороги, в ноябре этого года от вокзалов и станций на территории нашей области было отправлено 295 тысяч пассажиров. Это на 28,3 % больше, чем в ноябре 2017-го. При этом поездами дальнего следования перевезено 33 тысячи человек (увеличение составило 2 %), а пригородным сообщением воспользовались 278 тысяч, обеспечив более чем 30-процентный рост.

- С января по ноябрь текущего года железнодорожным транспортом в регионе воспользовались почти 4,2 миллиона человек, - добавили в КЖД. – Это на 24,2 % превышает аналогичные показатели прошлого года.

Железнодорожники обращают внимание на тот факт, что если на дальнем сообщении было перевезено 474 тысяч пассажиров (динамика - почти 6%.), то пригородными поездами воспользовались 3,7 миллиона человек на 27 % больше прошлогоднего!