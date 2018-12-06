В Нестерове сгорела крыша многоквартирного дома
.Фото: Александр Подгорчук
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В Нестерове в результате пожара сгорела крыша многоквартирного дома. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре на улице Свердлова поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 17.13. В доме сгорела кровля, чердачное помещение и деревянное перекрытие двухкомнатной квартиры на общей площади 100 квадратных метров.
Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей и 3 единицы техники.