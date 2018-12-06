В Нестерове сгорела крыша многоквартирного дома

СЕГОДНЯ 10:28 2018-12-06T10:29:41+03:00

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В Нестерове в результате пожара сгорела крыша многоквартирного дома. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Свердлова поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 17.13. В доме сгорела кровля, чердачное помещение и деревянное перекрытие двухкомнатной квартиры на общей площади 100 квадратных метров.

Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей и 3 единицы техники.