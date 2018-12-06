2018-12-06T10:45:50+03:00
Туризм

Калининград вошел в топ-3 самых желанных городов для встречи Нового года

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининград вошел в тройку самых желанных городов для встречи Нового года. Рейтинг составил сервис бронирования жилья Tvil.ru путем опроса в социальных сетях.

По результатам опроса самым популярным городом для встречи Нового года стал Санкт-Петербург. За город на Неве проголосовали 44 процента опрошенных. Калининград и Великий Устюг разделили второе место, за них проголосовали по 15 процентов опрошенных.

Туристы бронируют новогодние поездки в Калининград в среднем на три ночи и тратят на проживание 2 тысячи рублей в сутки.

Третье место среди самых желанных городов Северо-Запада РФ на Новый год поделили Великий Новгород и Псков - по 5 процентов голосов.

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