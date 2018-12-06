2018-12-06T10:45:50+03:00
Туризм

Калининград вошел в топ-3 самых желанных городов для встречи Нового года

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Калининград вошел в тройку самых желанных городов для встречи Нового года. Рейтинг составил сервис бронирования жилья Tvil.ru путем опроса в социальных сетях.

По результатам опроса самым популярным городом для встречи Нового года стал Санкт-Петербург. За город на Неве проголосовали 44 процента опрошенных. Калининград и Великий Устюг разделили второе место, за них проголосовали по 15 процентов опрошенных.

Туристы бронируют новогодние поездки в Калининград в среднем на три ночи и тратят на проживание 2 тысячи рублей в сутки.

Третье место среди самых желанных городов Северо-Запада РФ на Новый год поделили Великий Новгород и Псков - по 5 процентов голосов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр туризма: У молодежи Калининград ассоциируется с Кантом
Под Калининградом началось производство по полному циклу двух моделей коммерческих автомобилей Hyundai
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб