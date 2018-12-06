2018-12-06T11:53:10+03:00
Общество

В Калининграде камеры «Безопасного города» помогли найти потерявшегося ребенка

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде операторы «Безопасного города» помогли разыскать потерявшегося ребенка.

Пятилетний малыш на минуту отбежал от мамы и заблудился. Перепуганные родители обратились в полицию, правоохранители, в свою очередь, сразу же передали информацию в ситуационный центр «Безопасный город»

- При помощи камер операторам удалось проследить маршрут передвижения ребенка. Он был абсолютно спокоен, в одиночестве играл на парковке возле развлекательного комплекса на улице Черняховского, - сообщили в «Безопасном городе».

Прибывшие на место полицейские нашли ребенка живым и здоровым, и передали его родителям.

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