2018-12-06T11:18:24+03:00
Общество

В Мамоново директора МУП «Чистота» осудили за незаконные премии

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Мамоново осудили директора МУП «Чистота» за присвоение денег с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Директор муниципального предприятия в течение четырех лет незаконно выписывал себе премии. В общей сложности он присвоил более 65 тысяч рублей.

Суд признал его виновным в хищении чужого имущества с использованием служебного положения и приговорил к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Также он должен будет вернуть в бюджет незаконно полученные деньги.

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