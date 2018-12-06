СЕГОДНЯ 11:25 2018-12-06T11:26:02+03:00

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В Калининграде в течение дня отключено электричество на двадцати улицах. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

До 13 часов в Ленинградском районе не будет света на ул. Гагарина 18-24а,26-28-34, пер. Краснодонский 2,4, ул. Чувашская 1-5,7(Котельная),2, ул. Малоярославская 4,5,7,11.

До 13 часов свет также отключен в Центральном районе на ул. Третьяковская 2,3-19, ул. Старорусская 6-8, ул. Волховская 3,6-10,12-14,16-18, ул. Красная 147,222,247, пр-т Советский 126,128.

До 18 часов в Центральном районе электричества не будет на ул. Третьяковской 2,8,10,21-38; пр-те Советском 126,134,164; ул. Старорусской 10-16,28-30; ул. Волховской 6.

В Московском районе энергоснабжение будет приостановлено до 18 часов на ул. Краснознаменская 4-16,17-31, пер. Краснознаменский 2,8,10, ул. Новинская 12,28-44,45-49а, пер. Новинский СНТ «Пищевик», ул. Возрождения 2-18,20-33, ул. Земнухова 12,14, ул. Щербакова 2-10.

В Центральном районе до 13 часов не будет холодной воды на ул. Леонова 54-56; ул. Войнич 2(Д/сад № 119),3-7,9-15. До 15:00 вода отключена на ул. Жиленкова 1а,3-15 а до 17:00 – на ул. М. Расковой 15; пр-те Победы 10-12,15,17,18-22,19-21,23-31; ул. Бородинской 17.

Тепло и горячее водоснабжение до 13 часов отключены в Ленинградском районе на ул. Чувашской 1-5 и на ул. Гагарина 26-28,30-32а. До 18:00 это ресурс отключен в Центральном районе на пр-те Советском 126,128.