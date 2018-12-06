Калининградка отняла последние деньги у 86-летней пенсионерки
Грабительница подкараулила старушку в подъезде и отняла сумочку с 6 000 рублей
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Жительницу Светлогорска ограбили прямо в подъезде ее дома по улице Зеленой: неизвестная дамочка с силой толкнула 86-летнюю горожанку и вырвала у нее из рук сумочку, в которой лежало шесть тысяч рублей наличными.
Сотрудники угрозыска в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили личность преступницы – ею оказалась 34-летняя светлогорка. За «грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья», ей грозит до семи лет лишения свободы.