2018-12-06T11:35:49+03:00
Происшествия

Калининградка отняла последние деньги у 86-летней пенсионерки

Грабительница подкараулила старушку в подъезде и отняла сумочку с 6 000 рублей
Игорь ОРЕХОВ
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Жительницу Светлогорска ограбили прямо в подъезде ее дома по улице Зеленой: неизвестная дамочка с силой толкнула 86-летнюю горожанку и вырвала у нее из рук сумочку, в которой лежало шесть тысяч рублей наличными.

Сотрудники угрозыска в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили личность преступницы – ею оказалась 34-летняя светлогорка. За «грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья», ей грозит до семи лет лишения свободы.

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