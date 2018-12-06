Калининградский депутат признался, чем занимается в Госдуме, кроме законотворчества
В четверг утром калининградский депутат Госдумы Александр Пятикоп рассказал в своем фейсбуке, чем ему иногда приходится заниматься до начала заседаний.
- Сегодня заступил в «депутатский наряд», - пишет Пятикоп. - Обязанность - прийти пораньше, расставить товарищам пластиковые бутылки с питьевой водой, обеспечить стаканчиками, проверить ключ электронного голосования. Обязанность приятная, тем более, за два года многие подружились, и хочется сделать что-то приятное для товарищей.
Вероятно, наряд предполагает и какие-то вечерние обязанности. Будем надеяться, что Александра Ивановича не заставят мыть пол и расставлять стулья.