2018-12-06T11:52:51+03:00
Политика

Калининградский депутат признался, чем занимается в Госдуме, кроме законотворчества

По словам Александра Пятикопа, в его обязанности входит расстановка пластиковых стаканчиков для товарищей
Иван МАРКОВ
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Пятикоп занимается исполнением своих обязанностейПятикоп занимается исполнением своих обязанностейФото: Facebook
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В четверг утром калининградский депутат Госдумы Александр Пятикоп рассказал в своем фейсбуке, чем ему иногда приходится заниматься до начала заседаний.

- Сегодня заступил в «депутатский наряд», - пишет Пятикоп. - Обязанность - прийти пораньше, расставить товарищам пластиковые бутылки с питьевой водой, обеспечить стаканчиками, проверить ключ электронного голосования. Обязанность приятная, тем более, за два года многие подружились, и хочется сделать что-то приятное для товарищей.

Вероятно, наряд предполагает и какие-то вечерние обязанности. Будем надеяться, что Александра Ивановича не заставят мыть пол и расставлять стулья.

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