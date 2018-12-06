2018-12-06T12:08:20+03:00
Экономика

Товарооборот Калининградской области с Белоруссией за год вырос в два раза

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Товарооборот Калининградской области с Белоруссией за год вырос в два раза. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на заседании Российско-Белорусского Совета по долгосрочному сотрудничеству.

- Мы придаем большое значение укреплению наших связей в области транспорта и строительства, сельского хозяйства и промышленности, гуманитарной сфере, – сказал Антон Алиханов. – По итогам января-сентября этого года товарооборот Калининградской области с Республикой Беларусь составил 270,8 миллионов долларов США и увеличился к аналогичному периоду 2017 года в 2,1 раза. В том числе экспорт составил 115,5 миллионов долларов США, то есть вырос почти в три раза. Импорт составил 155,3 миллиона и увеличился соответственно на 80,4 процент».

По словам Алиханова, удвоение товарооборота по сравнению с прошлым годом было обусловлено реализацией крупных проектов – строительством объектов к чемпионату мира по футболу, аэропорта и других.

- Есть крупные проекты, где нам также понадобится опыт белорусских строителей, проектировщиков, а также поставки стройматериалов: это и дорожная инфраструктура, и онкологический центр, культурно-музейный центр на острове Октябрьском и многое другое, – отметил Антон Алиханов. – Мы создадим двусторонние рабочие группы по основным социально-экономическим направлениям: сельское хозяйство, мелиоративные работы, медицина, строительство, туризм, образование.

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