2018-12-06T12:08:20+03:00
Экономика

Товарооборот Калининградской области с Белоруссией за год вырос в два раза

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

Товарооборот Калининградской области с Белоруссией за год вырос в два раза. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на заседании Российско-Белорусского Совета по долгосрочному сотрудничеству.

- Мы придаем большое значение укреплению наших связей в области транспорта и строительства, сельского хозяйства и промышленности, гуманитарной сфере, – сказал Антон Алиханов. – По итогам января-сентября этого года товарооборот Калининградской области с Республикой Беларусь составил 270,8 миллионов долларов США и увеличился к аналогичному периоду 2017 года в 2,1 раза. В том числе экспорт составил 115,5 миллионов долларов США, то есть вырос почти в три раза. Импорт составил 155,3 миллиона и увеличился соответственно на 80,4 процент».

По словам Алиханова, удвоение товарооборота по сравнению с прошлым годом было обусловлено реализацией крупных проектов – строительством объектов к чемпионату мира по футболу, аэропорта и других.

- Есть крупные проекты, где нам также понадобится опыт белорусских строителей, проектировщиков, а также поставки стройматериалов: это и дорожная инфраструктура, и онкологический центр, культурно-музейный центр на острове Октябрьском и многое другое, – отметил Антон Алиханов. – Мы создадим двусторонние рабочие группы по основным социально-экономическим направлениям: сельское хозяйство, мелиоративные работы, медицина, строительство, туризм, образование.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белорусские компании готовы помочь со строительством онкоцентра в Калининграде
Калининград примет международный турнир по боксу
В Зеленоградском районе внедорожник провалился под лед
МЧС: С наступлением холодов в регионе увеличилось количество пожаров
В Калининградской области из оборота изъяли более 50 кг сильнодействующих наркотиков
В Московском районе Калининграда отключат уличное освещение
Жители Пионерского пожаловались на нехватку аптек
Калининградка отдала мошеннице 90 тысяч за поступление детей в колледж
В Калининграде полицейские обнаружили склад боеприпасов в гараже
Миллионному жителю Калининградской области подарили автомобиль
На Московском проспекте в Калининграде сбили 86-летнюю женщину
Калининградский депутат признался, чем занимается в Госдуме, кроме законотворчества
Калининградка отняла последние деньги у 86-летней пенсионерки
В Калининграде в течение дня отключено электричество на двадцати улицах
В Мамоново директора МУП «Чистота» осудили за незаконные премии
В Калининграде камеры «Безопасного города» помогли найти потерявшегося ребенка
Калининград вошел в топ-3 самых желанных городов для встречи Нового года
В Калининграде начались работы по замене старых дорожных ограждений
В Нестерове сгорела крыша многоквартирного дома
Калининградцы стали чаще ездить железной дорогой
В Гданьске судят вандалов, осквернивших кладбище советских солдат
Под Гурьевском «Шевроле» врезался в дерево и опрокинулся в кювет
В Калининграде задержали банду наркоторговцев
Калининградского неонациста приговорили к 8 годам «строгача»
В 2019 году в Калининграде отремонтируют 11 дворов (список)
В Балтийске со дна моря поднимут затонувшую баржу
В Калининграде умер художник и скульптор Израил Гершбург
На улице Черепичной в Калининграде сбили пешехода