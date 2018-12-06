Миллионному жителю Калининградской области подарили автомобиль
В семье Егопцевых появились на свет сразу двое детей - вместе с Кирой родился ее братик-двойняшка Макар.Фото: Александр КАТЕРУША
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Подарки семье Егорцевых привез сегодня губернатор Антон Алиханов. Как оказалось, миллионный житель нашей области родился в Гусеве. Это девочка, которую назвали Кирой.
Интересно, что прибавление в семье Екатерины и Алексея Егорцевых получилось двойным - вместе с Кирой на свет появился ее брат-двойняшка. Родители назвали его Макаром.
Подарком Кире (а, точнее, ее родителям) стал корейский кроссовер KIA Sportage, произведенный на калининградском АВТОТОР. А поскольку Кира - третий ребенок в семье, Егорцевы получат еще и материнский капитал - 100 тысяч рублей.