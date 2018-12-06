В Калининграде полицейские обнаружили склад боеприпасов в гараже

6 Дек. 12:34 2018-12-06T13:05:46+03:00

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В Калининграде в посещении гаражного бокса в одном из гаражных обществ в Центральном районе, обнаружен склад боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В частности, в гараже, по данным полиции, находились составные части от огнестрельного гладкоствольного оружия, боеприпасы и гранаты времен Великой Отечественной войны и прочие комплектующие.

По данному факту проводится проверка, устанавливается владелец арсенала.