2018-12-06T13:26:21+03:00
Общество

Калининградка отдала мошеннице 90 тысяч за поступление детей в колледж

Виктор Сергеев
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В Гвардейский районный суд поступило уголовное дело по обвинению местной жительницы в трех эпизодах мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина предложила жительнице поселка Сосновка устроить ее детей на учебу в Калининградский морской рыбопромышленный колледж с дальнейшем их трудоустройством моряками на рыбопромысловые суда. За свои услуги злоумышленница взяла более 90 тысяч рублей.

В прокуратуре отметили, что местная полиция долго не хотела возбуждать уголовное дело и только неоднократные представления позволили начать расследование этого случая.

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