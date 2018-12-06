Калининградка отдала мошеннице 90 тысяч за поступление детей в колледж

6 Дек. 13:26 2018-12-06T13:26:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Гвардейский районный суд поступило уголовное дело по обвинению местной жительницы в трех эпизодах мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина предложила жительнице поселка Сосновка устроить ее детей на учебу в Калининградский морской рыбопромышленный колледж с дальнейшем их трудоустройством моряками на рыбопромысловые суда. За свои услуги злоумышленница взяла более 90 тысяч рублей.

В прокуратуре отметили, что местная полиция долго не хотела возбуждать уголовное дело и только неоднократные представления позволили начать расследование этого случая.