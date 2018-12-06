Жители Пионерского пожаловались на нехватку аптек

6 Дек. 13:39 2018-12-06T13:39:41+03:00

По их словам, в городе всего 6 аптек на 12 000 жителей

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Жители Пионерского пожаловались бизнес-омбудсмену Георгию Дыханову на нехватку аптек в своем муниципалитете.

В обращении от жителей муниципалитета и членов общественной организации вдов рыбаков «Судьба» говорится, что в Пионерском работает всего 6 аптек на 12 000 жителей, что меньше, чем в среднем по региону. При этом в Калининграде на 475 100 жителей (по данным на сентябрь 2018 года) приходится около 320 аптек.

Далее жители попросили предпринимателей посодействовать в открытии аптечных киосков в районе улиц Флотской, Октябрьской и Калининградского шоссе.

Представители же администрации городского округа пояснили, что у них ограниченные возможности влияния на бизнес, и они не могут заставить предпринимателей открыть аптеки.