Жители Пионерского пожаловались на нехватку аптек
Жители Пионерского пожаловались бизнес-омбудсмену Георгию Дыханову на нехватку аптек в своем муниципалитете.
В обращении от жителей муниципалитета и членов общественной организации вдов рыбаков «Судьба» говорится, что в Пионерском работает всего 6 аптек на 12 000 жителей, что меньше, чем в среднем по региону. При этом в Калининграде на 475 100 жителей (по данным на сентябрь 2018 года) приходится около 320 аптек.
Далее жители попросили предпринимателей посодействовать в открытии аптечных киосков в районе улиц Флотской, Октябрьской и Калининградского шоссе.
Представители же администрации городского округа пояснили, что у них ограниченные возможности влияния на бизнес, и они не могут заставить предпринимателей открыть аптеки.