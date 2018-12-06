2018-12-06T13:39:41+03:00
Общество

Жители Пионерского пожаловались на нехватку аптек

По их словам, в городе всего 6 аптек на 12 000 жителей
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Пионерского пожаловались бизнес-омбудсмену Георгию Дыханову на нехватку аптек в своем муниципалитете.

В обращении от жителей муниципалитета и членов общественной организации вдов рыбаков «Судьба» говорится, что в Пионерском работает всего 6 аптек на 12 000 жителей, что меньше, чем в среднем по региону. При этом в Калининграде на 475 100 жителей (по данным на сентябрь 2018 года) приходится около 320 аптек.

Далее жители попросили предпринимателей посодействовать в открытии аптечных киосков в районе улиц Флотской, Октябрьской и Калининградского шоссе.

Представители же администрации городского округа пояснили, что у них ограниченные возможности влияния на бизнес, и они не могут заставить предпринимателей открыть аптеки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб