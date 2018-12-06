2018-12-06T14:02:21+03:00
Общество

В Московском районе Калининграда отключат уличное освещение

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

В четверг, 6 декабря, в Московском районе Калининграда на 14-ти улицах отключат уличное освещение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 16.40 до 18.00 не будут функционировать 188 световых точек по следующим адресам:

- ул. И.Земнухова,

- ул. Орлова,

- пер. Орлова,

- ул.Щербакова,

- пер. Щербакова,

- ул.Новинская,

- пер. Новинский,

- ул. Войкова,

- ул. С. Лазо,

- ул. Возрождения,

- ул. Краснознаменская,

- пер. Краснознаменский,

- ул. Муромская,

- пер.Снайперский.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб