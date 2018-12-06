В Московском районе Калининграда отключат уличное освещение
.Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:
В четверг, 6 декабря, в Московском районе Калининграда на 14-ти улицах отключат уличное освещение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
С 16.40 до 18.00 не будут функционировать 188 световых точек по следующим адресам:
- ул. И.Земнухова,
- ул. Орлова,
- пер. Орлова,
- ул.Щербакова,
- пер. Щербакова,
- ул.Новинская,
- пер. Новинский,
- ул. Войкова,
- ул. С. Лазо,
- ул. Возрождения,
- ул. Краснознаменская,
- пер. Краснознаменский,
- ул. Муромская,
- пер.Снайперский.