2018-12-06T14:02:21+03:00
Общество

В Московском районе Калининграда отключат уличное освещение

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В четверг, 6 декабря, в Московском районе Калининграда на 14-ти улицах отключат уличное освещение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 16.40 до 18.00 не будут функционировать 188 световых точек по следующим адресам:

- ул. И.Земнухова,

- ул. Орлова,

- пер. Орлова,

- ул.Щербакова,

- пер. Щербакова,

- ул.Новинская,

- пер. Новинский,

- ул. Войкова,

- ул. С. Лазо,

- ул. Возрождения,

- ул. Краснознаменская,

- пер. Краснознаменский,

- ул. Муромская,

- пер.Снайперский.

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