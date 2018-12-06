2018-12-06T14:22:32+03:00
Общество

В Калининградской области из оборота изъяли более 50 кг сильнодействующих наркотиков

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В этом году в Калининградской области из незаконного оборота изъяли более 50 килограммов сильнодействующих наркотиков, что в два раза больше, чем годом ранее. Такие данные были озвучены на заседании региональной антинаркотической комиссии.

На заседании также озвучили результаты прошедшей в регионе с мая по сентябрь операции «МАК». За это время полицейские выявили 10 фактов незаконных посевов наркосодержащих растений, по которым было возбужденно 6 уголовных дел.

Всего было выявлено 54 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения, в том числе раскрыто 12 случаев сбыта наркотиков. Кроме того, изъято более 13,5 кг наркотиков растительного происхождения, в том числе 596 кустов конопли конопля и 3 732 кустов мака.

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