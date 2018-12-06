МЧС: С наступлением холодов в регионе увеличилось количество пожаров

СЕГОДНЯ 14:34 2018-12-06T14:36:44+03:00

Изменить размер текста: A A

С наступлением холодов в Калининградской области увеличилось количество пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Так, в августе этого года в области было, зарегистрировано 78 пожаров, в сентябре – уже 84, в октябре – 92, а в ноябре - 97.

- С большой долей вероятности можно предположить, что на статистику пожаров с приходом холодов влияет несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств, а также эксплуатация электросетей в условиях повышенной нагрузки, - отметили в МЧС.

В ведомстве напоминают, что для предупреждения возгораний от электронагревательных приборов следует соблюдать следующие меры пожарной безопасности.