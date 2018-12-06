2018-12-06T15:26:57+03:00
Спорт

Калининград примет международный турнир по боксу

Соревнования продлятся с 6 по 8 декабря
Александр КАТЕРУША
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В Калининграде на ринге многофункционального спортзала «Созвездие» (ул. Гагарина, 99) пройдут ежегодные соревнования среди боксеров России и стран Балтии.

Торжественная церемония открытия намечена на четверг 6 декабря в 17:00. Бои запланированы на протяжении трех дней.

Полуфиналы и финалы состоятся 7 и 8 декабря. Начало в 12:00.

Министерство спорта Калининградской области сообщает, что турнир посвящен памяти заслуженного тренера России Виктора Рубова и проводится уже 23-й раз.

Вход для зрителей свободный.

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