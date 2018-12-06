Белорусские компании готовы помочь со строительством онкоцентра в Калининграде

6 Дек. 15:56 2018-12-06T15:57:34+03:00

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Белорусские компании готовы оказать содействие в возведении онкологического центра в Калининграде. Об этом заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Михаил Русый на заседании Российско-Белорусского Совета по долгосрочному сотрудничеству.

- Окажем содействие в возведении онкологического центра и в его технологическом оснащении, подготовке кадров. Поделимся своими наработками – в Гродно в следующем году будет введен такой центр, - сказал он.

По его словам, серьезные возможности во взаимодействии есть в производстве лифтового оборудования в Калининградской области.

- Готовы помочь в развитии дорожной сети, также в лесной отрасли, строительстве, - сказал Михаил Русый.

Напомним, онкоцентр будет построен в поселке Родники под Калининградом и будет включать поликлинику на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штат онкоцентра составит 558 человек, в том числе 68 врачей.