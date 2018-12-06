2018-12-06T15:57:34+03:00
Общество

Белорусские компании готовы помочь со строительством онкоцентра в Калининграде

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

Белорусские компании готовы оказать содействие в возведении онкологического центра в Калининграде. Об этом заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Михаил Русый на заседании Российско-Белорусского Совета по долгосрочному сотрудничеству.

- Окажем содействие в возведении онкологического центра и в его технологическом оснащении, подготовке кадров. Поделимся своими наработками – в Гродно в следующем году будет введен такой центр, - сказал он.

По его словам, серьезные возможности во взаимодействии есть в производстве лифтового оборудования в Калининградской области.

- Готовы помочь в развитии дорожной сети, также в лесной отрасли, строительстве, - сказал Михаил Русый.

Напомним, онкоцентр будет построен в поселке Родники под Калининградом и будет включать поликлинику на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штат онкоцентра составит 558 человек, в том числе 68 врачей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб