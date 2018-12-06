2018-12-06T16:27:51+03:00
Экономика

Калининградский экспорт в Литву вырос почти на 40 процентов

Виктор Сергеев
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Калининградская область наращивает экспортные поставки в Литву. Так, за девять месяцев этого года калининградские предприятия поставили в Литву товаров на сумму 39,2 млн долларов США. Рост экспорта по сравнению с январем-сентябрем 2017 года превысил 36 процентов. Такие данные были озвучены на заседании Совета по экономическому сотрудничеству Литвы и Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Во внешнеторговом обороте Калининградской области на долю Литвы сейчас приходится примерно три процента – по этому показателю ее опережают 11 стран из 143, с которыми торгует российский эксклав.

- Экспорт из региона в Литву показал рост впервые за продолжительное время. Это является для нас показателем эффективности тех мер поддержки, которые получают калининградские экспортеры. Будем развивать взаимовыгодное сотрудничество, планируем активнее задействовать потенциал выставочных мероприятий, – рассказал директор Центра поддержки предпринимательства Калининградской области Кирилл Лило.

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