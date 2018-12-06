2018-12-06T16:30:31+03:00
Общество

В Калининграде пройдет конференция, посвященная героям Алексею Бровковичу и Вилорию Бусловскому

Ветераны и школьники выступят с докладами на патриотические темы
Александр КАТЕРУША
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Вилорий Бусловский.Вилорий Бусловский.Фото: YouTube
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В Калининграде в пятницу 7 декабря на базе школ №43 и №49 пройдет конференция, посвященная памяти Героя России Алексея Бровковича и трижды кавалера Ордена Мужества, легендарного командира калининградского СОБРа Вилория Бусловского.

Как рассказал «Комсомолке» преподаватель из школы №49 Александр Чумаков, в конференции участвуют ветераны, представители общественности, сотрудники Росгвардии, а также те, кто воевал с ребятами.

Прозвучат доклады о значении подвигов, о боевых традициях и о памяти как части нашего национального самосознания.

- Мероприятие в школьных музеях проходит каждый год. Но в этом году мы впервые решили выйти на городской уровень и пошли на расширение, объединив конференцией две школы, - говорит Александр Чумаков. – Кроме того, мы вспоминаем, что Вилорию Бусловскому исполнилось бы 1 декабря 55 лет.

Конференция проходит при участии музеев школ №43 и №49.

В программе концерт, подготовленный школьниками.

Алексей Бровкович – лейтенант милиции, участник первой чеченской войны, Герой Российской Федерации (1996). Погиб в бою в городе Гудермесе в декабре 1995 года. Похоронен в Калининграде.

Вилорий Бусловский – майор милиции, командир СОБР УБОП Калининградской области. С 1992 года служил в Калининграде. Погиб при проведении специальной операции в городе Грозном 14 сентября 2000 года. Похоронен в Калининграде.

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