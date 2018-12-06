2018-12-06T16:44:19+03:00
Происшествия

Калининградец ударил свою жену кухонным ножом в ногу

Пострадавшая обратилась в полицию, преступника задержали
Игорь ОРЕХОВ
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В одну из больниц Балтийска была госпитализирована 34-летняя местная жительницас ножевым ранением ноги. Полицейским дама пояснила, что то дело рук ее супруга, который вообще угрожал порешить благоверную.

Медики установили, что здоровью потерпевшей причинен легкий вред.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. Оказалось, что кухонным ножом орудовал ранее уже судимый 41-летний балтиец. Медики квалифицировали полученные его женой повреждения как легкий вред здоровью, так что, больше двух лет «зоны» уголовнику не грозит.

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