2018-12-06T17:09:21+03:00
Общество

В Гусеве в здании офицерского казино XIX века открыли детско-юношеский центр

Объект культурного наследия отреставрировали и снабдили современной техникой
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Гусеве детско-юношеский центр открылся в историческом здании позапрошлого века.

- Это бывшее здание офицерского казино середины XIX века. В свое время обратилась администрация, и мы помогли. Президент поддержал нашу инициативу и из резервного фонда выделил средства, чтобы привести здание в порядок, - говорит губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - Я помню, в каком состоянии оно было, все разваливалось - это просто тихий ужас. Молодцы, все сделали. Сохранена историческая ценность объекта.

Так, в этом году на ремонт и приспособление помещений исторического здания было выделено более 26 миллионов рублей. Ранее объект культурного наследия не эксплуатировался в течение нескольких лет.

Глава региона осмотрел кабинеты нового центра дополнительного образования, пообщался с ребятами, которые показали ему своих роботов и компьютеры, студии звукозаписи, мультипликации и анимации, съемочный павильон и даже хореографические кабинеты.

Сегодня в ДЮЦе занимается более 1,5 тысячи детей от 3 до 18 лет со всего муниципалитета. Воспитанники центра – многократные чемпионы Калининградской области, страны и международных соревнований по робототехнике, художественному, танцевальному, спортивному и иным направлениям. Только здесь, например, обучают созданию лазерных проекций. Именно в Гусеве более 25 лет работает известный во всей России фольклорный ансамбль «Бубенцы».

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