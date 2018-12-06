2018-12-06T17:18:48+03:00
Происшествия

В Калининграде полиция изъяла больше полутора тысяч литров алкоголя

Горячительными напитками в магазине на улице Батальной торговали без лицензии
Игорь ОРЕХОВ
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Ровно 1686 литров спиртосодержащих напитков изъяли участковые уполномоченные совместно с сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ОМВД России по Московском району в одном из продовольственных магазинов на улице Батальной. Причина банальна: 47-летняя владелица торгового заведения хранила алкоголь, а также торговала им в розницу без соответствующей лицензии.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управлении МВД РФ, акция была осуществлена в ходе проведения рейда, направленного на выявление незаконной продажи алкогольной продукции. Налицо все признаки части 1 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, карающей за соответствующие преступления. Кроме штрафа в размере до трех миллионов рублей, бизнесвумен грозит лишения свободы на срок до трех лет.

Жители «Баталки», полиция извещает, что один из местных источников временно иссяк.

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