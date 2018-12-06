2018-12-06T17:19:24+03:00
Общество

В поселке Веселовка под Черняховском восстановили дом, в котором случился взрыв газа

Впереди внутренний ремонт квартир и благоустройство двора
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В поселке Веселовка Черняховского района, который известен Домиком Канта, восстановили жилой дом, пострадавший в прошлом году от взрыва бытового газа. Здание было частично разрушено. Сегодня оно отремонтировано. Дом на улице Новосёлов в четверг 6 декабря осмотрел губернатор Калининградской области.

- К нам обратились муниципальные власти. Мы помогли, выделили из резервного фонда средства. Сейчас видим финал работ, сделаны шесть квартир, - сказал губернатор Антон Алиханов и отметил, что есть договоренность о том, что жильцам восстановленных квартир помогут дополнительными скидками на строительные материалы – в жилых помещениях нужно делать ремонт. – В следующем году будет благоустроена территория двора этого дома. Мы уже подарили беседку, турники, лавки, чтобы жителям было где провести время вне квартир.

Напомним, ЧП случилось в поселке Веселовка Черняховского района 7 мая 2017 года. На часах было 13.47, когда поступило сообщение о взрыве. По данным пресс-службы регионального МЧС России, на улице Новосёлов в поселке в двухэтажном доме произошел взрыв газового оборудования. Пожара не было, частично оказались разрушены несколько квартир.

С места ЧП были госпитализированы 33-летняя женщина, дети 14-ти, 5-ти и 4-х лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб