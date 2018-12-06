2018-12-06T17:19:24+03:00
Общество

В поселке Веселовка под Черняховском восстановили дом, в котором случился взрыв газа

Впереди внутренний ремонт квартир и благоустройство двора
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В поселке Веселовка Черняховского района, который известен Домиком Канта, восстановили жилой дом, пострадавший в прошлом году от взрыва бытового газа. Здание было частично разрушено. Сегодня оно отремонтировано. Дом на улице Новосёлов в четверг 6 декабря осмотрел губернатор Калининградской области.

- К нам обратились муниципальные власти. Мы помогли, выделили из резервного фонда средства. Сейчас видим финал работ, сделаны шесть квартир, - сказал губернатор Антон Алиханов и отметил, что есть договоренность о том, что жильцам восстановленных квартир помогут дополнительными скидками на строительные материалы – в жилых помещениях нужно делать ремонт. – В следующем году будет благоустроена территория двора этого дома. Мы уже подарили беседку, турники, лавки, чтобы жителям было где провести время вне квартир.

Напомним, ЧП случилось в поселке Веселовка Черняховского района 7 мая 2017 года. На часах было 13.47, когда поступило сообщение о взрыве. По данным пресс-службы регионального МЧС России, на улице Новосёлов в поселке в двухэтажном доме произошел взрыв газового оборудования. Пожара не было, частично оказались разрушены несколько квартир.

С места ЧП были госпитализированы 33-летняя женщина, дети 14-ти, 5-ти и 4-х лет.

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