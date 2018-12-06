2018-12-06T17:20:01+03:00
Общество

В этом году в Калининградской области не задерживали подростков с наркотиками

Виктор Сергеев
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Работа по созданию у калининградской молодежи нетерпимого отношения к наркотикам приносит свои результаты. Как сообщили в ходе заседания антинаркотической комиссии, в этом году в регионе не было допущено фактов совершения несовершеннолетними преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этом году в Калининградской области сотрудники правоохранительных органов провели 96 профилактических рейдов.

В частности, в области прошло более 390 проверок дискотек, 280 проверок досуговых и спортивных учреждений, 87 проверок компьютерных залов.

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