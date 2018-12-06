2018-12-06T17:28:47+03:00
Общество

78 тысяч калининградцев не смогли выехать из страны из-за долгов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В преддверии новогодних и рождественских каникул калининградские приставы напоминают жителям региона о необходимости погасить имеющиеся у них задолженности.

Так, с начала этого года более 78 тысяч жителей Калининградской области стали невыездными – из-за долгов им запрещен выезд за пределы страны.

О своих долгах можно узнать на официальном сайте управления ФССП по Калининградской области, а также посетив районные отделы судебных приставов.

- При полном погашении задолженности ограничение на выезд из РФ будет снято, но срок исполнения сотрудниками Пограничной службы ФСБ РФ соответствующего постановления судебного пристава-исполнителя составляет до 10 суток. Принятые Службой судебных приставов меры по ограничению права на выезд за пределы РФ действуют на всех пунктах пограничного контроля России - от Калининграда до Владивостока, - напомнили в пресс-службе УФССП.

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